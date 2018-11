Frankreich: Crédit Agricole hat kein Interesse an Commerzbank-Übernahme

FrankfurtDie französische Großbank Crédit Agricole ist nicht an einer Übernahme der Commerzbank interessiert. „Wir zielen nicht auf die Commerzbank“, sagte Crédit-Agricole-Chef Philippe Brassac der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. „Wir sind groß und vollständig genug aufgestellt, um aus eigener Kraft, vor allem aber auch mit Partnern zu wachsen.“ Dabei richtet der Manager sein Augenmerk auf Deutschland. „Wir wollen eine echte europäische Bank werden. In Italien und Frankreich sind wir schon eine starke Universalbank, in Deutschland, der größten Wirtschaft der EU, noch nicht.“