Frankreich: Die Krippen werden leerer

In Frankreich lag die Zahl der Kinder pro Frau seit 40 Jahren über 1,7. Seit 2006 war sie sogar über zwei gestiegen. Das liegt übrigens nicht an einer vorbildlichen Ausstattung mit Krippen und Kindergärten, sondern an anderen Wertvorstellungen: In Frankreich erwartet man nicht, dass die Frauen nach einer Geburt Jahre lang zu Hause bleiben. Normal ist, das man nach ein paar Monaten wieder arbeitet. Nicht anders als in Deutschland müssen viele Familien dabei mit privaten Lösungen jonglieren, weil der Staat zu wenig Krippenplätze schafft.