Frankreich: Stabilitätsrat wegen hohen Schuldenniveaus besorgt

ParisDie starke Zunahme der Verschuldung in Frankreich ruft die dortigen Stabilitätswächter auf den Plan. Die Kredite an Firmen und Haushalte würden jährlich annährend um sechs Prozent zunehmen, sagte Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Paris.