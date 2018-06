Frankreich: Wie Macrons Studienkollegen in Top-Banken aufsteigen

ParisFrankreichs größte Banken BNP Paribas und Societe Generale haben frühere Elitehochschul-Absolventen aus dem Jahrgang von Staatspräsident Emmanuel Macron auf wichtigen Posten installiert. Societe Generale berief am Donnerstag Sebastien Proto zum Strategiechef. Proto hatte 2004 an Macrons Seite die Elite-Hochschule ENA abgeschlossen, an der Spitzenkräfte des öffentlichen Dienstes ausgebildet werden.