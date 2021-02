Französische Bankengruppe: BPCE will Investmentbank Natixis vollständig übernehmen und von der Börse nehmen

Die Bankengruppe, eine der größten in Frankreich und in Europa, bietet 4,00 Euro je Aktie. Rechnerisch müsste sie damit rund 3,7 Milliarden Euro ausgeben, um auf 100 Prozent an Natixis zu kommen. Am Montag hatten Natixis-Papiere bei 3,70 Euro geschlossen, am Dienstag waren sie wegen der bevorstehenden Mitteilung vom Handel ausgesetzt.