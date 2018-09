Französische Großbank: BNP Paribas plant in den nächsten beiden Jahren keine großen Zukäufe

ParisDie französische Großbank BNP Paribas strebt in den nächsten beiden Jahren offenbar keine weiteren großen Zukäufe an. „2019-2020: Kein Appetit auf weitere Übernahmen“, schrieb die Bank in einer Präsentation für Investoren am Mittwoch. Die Vorlage bezog sich auf den Geschäftsbereich internationale Finanzdienstleistungen, der alle Aktivitäten außerhalb der Euro-Zone sowie einige Bereiche in der Region wie Versicherungen, Vermögensverwaltung und Immobilien zusammenfasst.