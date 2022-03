Französische Grossbank: BNP Paribas sperrt wohl Zugang zu IT-System für Mitarbeiter in Russland

Auch an anderen BNP-Standorten seien Mitarbeiter in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden, wie aus einem internen Memo hervorgeht, in das Reuters Einblick hatte. BNP Paribas hat weniger als 500 Angestellte in Russland, weltweit beschäftigt die Bank mehr als 190.000 Menschen. Schon seit mehreren Jahren fährt der Konzern sein Engagement in Russland zurück. Ein BNP-Sprecher teilte mit, die Bank sei eine der am wenigsten aktiven internationalen Banken in Russland und halte sich strikt an die gegen das Land verhängten Sanktionen.