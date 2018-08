Französische Großbank: BNP Paribas verdient mehr als erwartet – weniger faule Kredite

BNP profitierte insbesondere von der Sparte internationale Finanzdienstleistungen (IFS), in der das Institut eine Reihe von Geschäften wie Konsumentenkredite, Versicherungen oder die US-Bank BancWest gebündelt hat. BancWest konnte wie die US-Konkurrenz dank der guten Konjunktur, der steigenden Kreditnachfrage und den höheren Zinsen zulegen. Die Erträge der US-Tochter stiegen auf Dollarbasis um 22 Prozent, umgerechnet in Euro blieb noch ein Plus von zwölf Prozent übrig.