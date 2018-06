Französische Großbank: Société Générale legt Rechtsstreits mit Milliardenzahlung bei

In einem zweiten Fall geht es um eine mutmaßliche Bestechungsaffäre in Libyen. Hier werde sich die in Paris ansässige Bank vor einem New Yorker Gericht schuldig bekennen, teilte das US-Ministerium mit. Die Behörden in den USA und Frankreich haben sich in der Angelegenheit abgesprochen. Außerdem habe Societe Generale eine Strafe der US-Finanzaufsicht CFTC akzeptiert. Die Bank selbst teilte mit, die Strafzahlungen seien durch Rückstellungen von 2,3 Milliarden Dollar abgedeckt.