Französische Großbank: Société Générale will 3700 Stellen streichen

Unter anderem zog sich Société Générale aus Geschäftsfeldern zurück, in denen sie nicht die erforderliche Größe besaß. So hatte der Konzern Töchter in Polen, Bulgarien und Albanien verkauft und Teile des Investmentbankings eingedampft. Zudem will Société Générale ihre Online-Bank Boursorama ausbauen.