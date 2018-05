Französische Großbank: Société Générale zahlt wahrscheinlich bis zu eine Milliarde Dollar Strafe

Paris, WashingtonLaut Insider-Kreisen könnte die Société Générale in einem Vergleich bis zu eine Milliarde Dollar zahlen, um zwei US-Ermittlungen beizulegen. Die französische Geschäftsbank soll geholfen haben, den Sohn des ehemaligen lybischen Despoten Muammar al-Gaddafi in Millionenhöhe zu bestechen. Außerdem soll die Bank in die Manipulation des Referenzzinssatzes Libor in Dollar in den Jahren 2010 und 2011 verwickelt gewesen sein. Die daraufhin veranlassten Prüfungen führten unter anderem zum Abgang des stellvertretenden SocGen-CEO Didier Valet im März.