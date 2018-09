Französische Versicherer: Scor lehnt acht Milliarden Euro von Covea ab

Covea zog sein Angebot zwar zurück. Der Versicherer sei aber weiterhin an einer freundlichen Übernahme von Scor interessiert, der zu den fünf größten Rückversicherern der Welt zählt. An der Börse legten die Scor-Aktien in der Hoffnung auf einen Deal um 8,4 Prozent auf 38,42 Euro zu.