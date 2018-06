Französischer Energieversorger: Engie droht hohe Steuernachforderung in Luxemburg

Seit Jahren haben die Brüsseler Wettbewerbshüter Steuerdeals etwa von Amazon und Fiat in Luxemburg, Apple in Irland sowie Starbucks in den Niederlanden unter die Lupe genommen. Wegen günstiger Steuer-Deals zahlen Großkonzerne auf ihre in der Europäischen Union (EU) erzielten Gewinne oft nur minimale Abgaben. Zudem prüft die EU-Kommission die generelle Praxis aller EU-Staaten bei der Besteuerung von Unternehmen.