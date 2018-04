Französischer Strommarkt: Ölkonzern Total will Mehrheit von Direct Energie übernehmen

Total war 2016 mit der Übernahme des belgischen Anbieters Lampiris in den französischen Strommarkt eingestiegen. Mit dem nun geplanten Zukauf würde die Zahl der Kunden um 2,6 Millionen steigen. Bislang versorgt der Konzern in Frankreich 1,5 Millionen Kunden. Bis 2022 will der Ölriese über sechs Millionen Stromkunden in Frankreich und mehr als eine Million in Belgien versorgen.