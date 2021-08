Fridays for Future „Finanzsektor verkauft unsere Zukunft“: Klimaprotest in Frankfurt

Zahlreiche Menschen sind am Freitag in Frankfurt bei einem zentralen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future auf die Straße gegangen. Im Mittelpunkt standen diesmal Proteste „gegen den fossilen Finanzsektor“. Die Polizei sprach nach vorläufigen Zahlen von 4500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Aktuell ist alles friedlich und störungsfrei“, sagte ein Sprecher. Die Zahlen, die Fridays for Future kommunizierte, wichen deutlich von denen der Polizei ab. So zählten die Klima-Aktivisten um die 15 000 Teilnehmer.