Frühere Eon-Tochter: Uniper will für 2017 noch mehr Dividende zahlen

DüsseldorfDie frühere Eon-Tochter Uniper will die Dividende für ihre Aktionäre noch stärker anheben als gedacht. Für 2017 sollen die Anteilseigner für jedes ihrer Papiere eine Ausschüttung von 74 Cent erhalten, teilte das MDax-Unternehmen am Montagabend in Düsseldorf mit.