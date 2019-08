Frühere HSH: Hamburg Commercial Bank fasst wieder Fuß am Kapitalmarkt – Gewinn steigt auf 96 Millionen Euro

HCOB-Chef Stefan Ermisch sagte, die Refinanzierungskosten seien seit der Privatisierung besser geworden und die Bank sei am Kapitalmarkt gut aufgenommen worden. „Die Liquiditätskosten kommen runter, deshalb steigen die Nettomargen.“ Für das Gesamtjahr peilt Ermisch weiter ein leichtes Plus beim operativen Ergebnis an.