Frühjahrstagung: USA wollen IWF im Kampf gegen Handelsungleichgewichte einspannen

WashingtonDer Internationale Währungsfonds soll nach dem Wunsch von US-Finanzminister Steven Mnuchin stärker gegen Handelsungleichgewichte vorgehen. Die Weltbank solle weniger günstige Kredite an China vergeben und mehr an ärmere Länder, sagte Mnuchin am Samstag bei der Frühjahrstagung der beiden Finanzinstitutionen.