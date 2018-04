Deutsche-Bank-Aufsichtsrat für Sonntagabend zusammengerufen

Der 57-jährige Brite Cryan ging in der vergangenen Woche in die Offensive. In einem Brief an die Mitarbeiter trat er Spekulationen entgegen, er könnte von sich aus den Hut nehmen. „Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben.“