Führungsdebatte: Die Deutsche Bank schweigt zur Top-Personalie Cryan

Nach Reuters-Informationen hat die Bank am Mittwoch mit einer umfassenden Prüfung der Investmentbanking-Struktur begonnen. Die Pläne wurden in Medienberichten als „ Project Colombo“ bezeichnet. Am Ende dieser Prüfung soll es Empfehlungen an den Vorstand geben, die theoretisch auch weitere Stellenstreichungen und den Rückzug aus oder die Stärkung von speziellen Aktivitäten beinhalten könnten.