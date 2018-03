Führungsstil: Wenn der Boss schlechte Laune hat

Im besten Fall, also rein sozialpsychologisch betrachtet, verbreiten sie dabei natürlich positive Gefühle und nicht etwa Angst und Schrecken. Das ist übrigens auch deswegen so wichtig, weil die Stimmung in Organisationen wesentlich leichter nach unten kippt als in die andere Richtung. „Dies ist eine Nebenwirkung der hierarchischen Ordnung in Organisationen“, so Rose. „Führungskräfte tragen nicht nur Verantwortung für ihre eigenen Emotionen, sondern in Teilen auch für jene ihrer Mitarbeiter.“