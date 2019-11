Führungswechsel: Legere verlässt T-Mobile US – Sievert soll neuer Chef werden

Die auf einen Zusammenschluss mit dem Rivalen Sprint zusteuernde Telekom-Tochter T-Mobile US bekommt einen neuen Chef. Mike Sievert solle zum 1. Mai 2020 als Nachfolger von John Legere an die Spitze des US-Unternehmen wechseln, teilte die Telekom am Montag mit. Legere, der T-Mobile US auf die Erfolgsspur geführt hatte, bleibe aber Mitglied des Board of Directors.