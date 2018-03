Fünf Fakten über David Solomon: DJ, Weinsammler, Mentor – so tickt der neue Goldman-Sachs-Chef

Auch bei Goldman war Solomon zunächst für Kapitalbeschaffung mittels Hochzinsanleihen zuständig, bevor er 2006 in die Investmentbanking-Sparte der Bank wechselte. Da zeigte er sich unkonventionell: So soll er bei einem Pitch für den Börsengang des Sportkleidungsherstellers Lululemon Athletica in einer braunen Jogginghose erschienen sein, während alle anderen im Raum maßgeschneiderte Anzüge trugen, schreibt die New York Times. Das IPO ging an seinen Arbeitgeber Goldman.