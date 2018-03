Für stärkere Fokussierung: Deutsche Bank verkauft Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal

FrankfurtDie Deutsche Bank verkauft ihr Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal an die spanische Abanca. Mit der Transaktion wolle die Deutsche Bank ihr Geschäft stärker fokussieren und die Komplexität reduzieren, teilte das Geldhaus am Dienstag mit. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Verkauf noch zustimmen, der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2019 erwartet. Zum Kaufpreis machte die Bank zunächst keine Angaben.