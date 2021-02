Funkmasten: Vantage Towers gewinnt neue Kunden vor Börsengang

„Wir rechnen mit großem Wachstum“, gab sich Badrinath zuversichtlich. Wegen der beschleunigten Digitalisierung sowie dem teuren 5G-Netzaufbau haben Funkmasten Konjunktur. Wenn sie unabhängig von den Mobilfunkbetreibern betrieben werden, können die Masten am Boden und auf Dächern an mehrere Telekomkonzerne gleichzeitig vermietet werden, was über Jahre hinweg höhere und regelmäßige Einnahmen verspricht. Zudem gelten die Wartungskosten als relativ niedrig. Deswegen will Vantage Towers nun auch bis zu eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, um das Geschäft mittels Investitionen auszubauen.