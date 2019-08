Fusion: Texas schließt sich Klagen gegen Fusion von T-Mobile und Sprint an

New York Der Widerstand gegen die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint bekommt Verstärkung. Mit Texas schloss sich am Donnerstag ein weiteres Schwergewicht der Allianz von US-Bundesstaaten an, die gegen den über 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss klagen. „Wir heißen Texas' Entschluss willkommen, diese wettbewerbsfeindliche Fusion zu blockieren“, verkündete New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James, die das Bündnis anführt.