Fusion: Versicherungsmakler Marsh kauft Rivalen JLT für 5,6 Milliarden Dollar

MünchenDie Konzentration in der internationalen Versicherungsbranche setzt sich fort. Der US-Rückversicherungsmakler und Risikomanager Marsh & McLennan bietet rund 5,6 Milliarden Dollar in bar für den britischen Rivalen Jardine Lloyd Thompson (JLT), wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. Insgesamt wird JLT dabei mit 6,4 Milliarden Dollar bewertet.