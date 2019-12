Fußball: Amazon sichert sich deutsche Übertragungsrechte an Champions League

Amazon hat sich einen Teil der deutschen Übertragungsrechte an der Fußball-Champions League gesichert. Der Online-Handelsriese werde von der Saison 2021/22 an in seinem Streaming-Dienst „Amazon Prime“ die Top-Spiele des europäischen Wettbewerbs am Dienstag live zeigen, bestätigte ein Amazon-Sprecher einen Bericht des Internet-Medienmagazins „DWDL“.