„Die Welthandelsorganisation verlangt von ihren Mitgliedsstaaten, dass sie Subventionen melden, wenn sie die heimische Wirtschaft bevorzugen“, so der CDU-Politiker. „Das wird von China aber nicht praktiziert.“ Europa müsse Druck auf China ausüben, die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu befolgen, darüber hinaus aber auch eine umfassendere China-Strategie entwickeln. „Das Ziel muss sein, China in Bahnen zu lenken, in denen mehr fairer Wettbewerb möglich ist“, so der ehemalige Bundesumweltminister. Der Zeitpunkt dafür sei günstig: „Aufgrund des sich weiter zuspitzenden Handelsstreit mit den USA zeigt sich China derzeit offen für Forderungen von europäischer Seite.“