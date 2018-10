ASEM-Gipfel China ist kein Ersatz für Trump

Allein: Die über das Ökonomische hinausreichende, moralisierende Aufwertung dieser Aktivitäten, zu der man in Europa und vor allem in Berlin neigt, ist nicht nur unrealistisch und fehl am Platz. Sie ist gefährlich. Mit China kann man munter Handel treiben, aber ein Ersatz für die transatlantische Wertegemeinschaft ist in Ostasien nicht zu finden (allenfalls in Japan und Südkorea). Die Vorstellung der Herrschenden in Peking von Multilateralismus ist eben nicht in gleicher Weise postnational und frei von nationalen Interessen wie die der Kanzlerin in Berlin. Deutschland und Europa dürfen nicht vergessen, mit was für einem Regime sie es zu tun haben. Wer China und andere asiatische Diktaturen allzu sehr in die Arme schließt, um die Trumpisierung der USA zu kompensieren, stärkt nicht unbedingt Europa und den Multilateralismus, sondern die Weltmachtambitionen der Herrscher in Peking.