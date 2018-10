China KI für Xi

Der chinesische Planungsapparat verfolgt dabei einen langfristigen Ansatz – und investiert kräftig vor allem in die Ausbildung. Künstliche Intelligenz ist landesweit zum Pflicht-Thema im Informatikunterricht auserkoren worden. Eine erste Einführung gibt es schon in der Unterstufe. Zunächst 40 ausgewählte Schulen bieten KI-Unterricht auch für die Oberstufe an – auf einem Niveau, das anderswo eher an der Uni zu erwarten ist. Das Bildungsministerium stellt seit April dafür ein eigenes Schulbuch zur Verfügung, berichtet die Zeitung „South China Morning Post“. Chinas Hochschulen wiederum bieten verstärkt Lehrveranstaltungen an und ermutigen ihre Studenten zu Ausgründungen eigener Firmen.