China Die Angst vor der Robo-Armee

Der Offizier Chen Hanghui von der Armeehochschule in Nanjing hat in einem – inzwischen aus dem Netz gelöschten – Aufsatz bereits darüber nachgedacht, wie „künstliche Intelligenz die Regeln der Kriegsführung verändert“. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass hier eine „technologische Singularität auf dem Schlachtfeld“ bevorstehe. Den Begriff „technologische Singularität“ verwenden Informatiker, um die Folgen einer schnellen Weiterentwicklung zu beschreiben, die einen Lebensbereich völlig umkrempelt. Auf die Kriegsführung bezogen rechnet Chinas Armee also mit einem Moment in der Zukunft, ab dem eine Truppe alten Stils keine Chance gegen ein durchautomatisiertes Heer hat. Um auf die in eigenständiger Schwarmintelligenz organisierten US-Drohnen antworten zu können, arbeitet China etwa gerade an einer ähnlichen Technik, die unbemannte U-Boote entsenden kann.