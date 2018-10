China KI für Xi

Alpha Go gewann im Mai 2017 gegen Superstar Ke. Das war für China in etwa so, als hätte in Deutschland eine Truppe von Robotern die Nationalmannschaft im Fußball geschlagen.



Ke Jie selbst zeigte sich tief beeindruckt von der Leistung des Rechners. „Die Menschheit hat Jahrtausende an den besten Go-Strategien gearbeitet“, sagte der geschlagene Champion. „Aber jetzt sieht es aus, als hätten wir völlig falsch gelegen.“ Kein Mensch habe auch nur angefangen, Go so tief zu verstehen wie das Programm.