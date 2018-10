Chinas mächtiger Messenger WeChat – die App, die das ganze Leben digitalisiert

Noch ist der elektronische Identitätsausweis nur in der südchinesischen Hightech-Metropole Shenzhen möglich. Aber schon in einigen Wochen soll das Verfahren auf die gesamte Provinz Guangdong ausgeweitet werden – und dann kurze Zeit auch auf ganz China. Dank WeChat – der Killeranwendung des chinesischen Internet-Giganten Tencent. Diese App ist für inzwischen so ziemlich alle Lebenslagen in der Volksrepublik von Nutzen. So gut wie alle wichtigen Funktionen des Internets finden sich komprimiert in dieser einen App. Über eine Milliarde aktiver Nutzer hat die Anwendung. WeChat-Betreiber Tencent hat damit die mit Abstand meist genutzte App Chinas erfunden – und die perfekte Mega-Plattform, von der viele Tech-Unternehmen im Westen nur träumen können.