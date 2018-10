Cyber Security Wie Geheimdienste Computer in anderen Staaten kapern

Angriffe, die schon in der Lieferkette der IT-Industrie beginnen, sind dagegen aufwendig und ineffizient. Denn wer einen Spionagechip auf einer Platine platziert, kann kaum steuern, zu welchem Rechenzentrum, auf welchen Schreibtisch oder in welche Jackentasche er damit vordringen wird. Landet der Chip dann aber tatsächlich in einem von Amazon betriebenen Rechenzentrum, lohnt sich die Sache: Der Konzern ist einer der größten Anbieter von Cloud-Diensten und vermietet Speicherplatz und Rechenpower etwa an die CIA. Wer Zugang zu solchen Servern hat, kann Geheimnisse aus fremden Regierungsbehörden ebenso absaugen wie Informationen aus Unternehmen, die mit Firmen aus dem eigenen Land konkurrieren. Ganz gleich, ob er für den chinesischen Geheimdienst arbeitet oder für den eines anderen Landes. Und ein Hersteller wie SMC wäre dazu das perfekte Einfallstor: Das Unternehmen ist der drittgrößte Hersteller von Hochleistungsservern – und liefert seine Rechenmaschinen an etwa 800 Kunden in mehr als 100 Staaten. Allein im vergangenen Jahr waren es mehr als 1,2 Millionen Server und Speichersysteme.