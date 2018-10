Cyber Security Wie Geheimdienste Computer in anderen Staaten kapern

„So was kann nur in staatlichem Auftrag passieren“, sagt Sebastian Schreiber. Der Chef und Gründer des IT-Sicherheitsdienstleisters Syss ist einer der renommiertesten deutschen Spezialisten für Hacker-Abwehr bei Unternehmen. „Das übersteigt die Fähigkeiten normaler Cyberkrimineller.“



SMC bezieht den Großteil der Elektronik aus China und lässt seine Technik auch dort fertigen. Laut „Business Week“ deute alles darauf hin, dass Hacker chinesischer Geheimdienste die Spitzelchips über Zulieferer in die Produktionskette der SMC-Rechner eingeschleust haben. Zwar wiesen Apple, Amazon und SMC den Bericht zurück. Auch amerikanische und britische Regierungsvertreter betonen, ihnen seien keine solchen Sicherheitslecks bekannt.



Doch das ändert kaum etwas am Kernproblem, vor dem Unternehmen wie Sicherheitsbehörden stehen: „Produktions- und Beschaffungsprozesse in der Elektronikindustrie sind so komplex, dass kein Hersteller, kein Firmenvorstand und Datenschützer sie mehr durchschauen kann“, sagt Sicherheitsexperte Schreiber. „Wenn ich als Geheimdienst andere Regierungen oder Wirtschaftsräume umfassend und unauffällig ausspähen wollte, würde ich es exakt so machen wie jetzt beschrieben.“ Bisher galten gezielte Spähattacken unter Geheimdiensten als Mittel der Wahl – etwa mithilfe von Phishing-E-Mails, über die sie persönliche Daten oder Passwörter abgreifen. So geschehen beispielsweise beim Diebstahl Tausender interner Dokumente beim Filmstudio Sony Pictures 2014. Den schreiben Experten staatlichen nordkoreanischen Hackern zu.