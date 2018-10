Digitalisierung der Arbeit In diesen Regionen drohen Jobverluste

Die Branchenstruktur erklärt aber, wie die IAB-Forscherinnen zeigen, nur einen Teil der Unterschiede zwischen den Bundesländern. Hinzu kommen Abweichungen in der beruflichen Zusammensetzung innerhalb einer Branche. So sind im Saarland 64 Prozent der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in Berufen mit hohem Substituierbarkeitspotenzial tätig, in Bayern 51 Prozent, in Hamburg 41 Prozent. Das liege, so die Studie, vor allem daran, dass das verarbeitende Gewerbe im Saarland maßgeblich von der Fertigung geprägt ist, während in anderen Bundesländern die Forschung und Entwicklung sowie die Produktionsplanung eine größere Bedeutung haben.

Im Vergleich zu einer im Jahr 2016 veröffentlichten Vorgängerstudie ist zwar ein Anstieg der möglichen Ersetzbarkeit von Beschäftigten durch Computer und Roboter zu verzeichnen. Allerdings haben sich seither kaum Verschiebungen zwischen den Bundesländern ergeben. Berlin und Hamburg haben nach wie vor die niedrigsten Anteile an möglicherweise bald ersetzbaren Beschäftigten, Thüringen und das Saarland die höchsten.