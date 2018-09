Eine Stadt im Hightech-Rausch „Shenzhen ist die Werkstatt der Zukunft“

Bis heute eilt China der Ruf voraus, zwar viel herzustellen. Als globale Ideenschmiede ist die zweitgrößte Volkswirtschaft lange Zeit nicht aufgefallen. Das soll sich ändern: Vor drei Jahren hat der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping die neue industriepolitische Strategie „Made in China 2025“ ausgerufen. Sein Land soll ein Land der Erfinder werden und zur führenden Hightech-Nation aufsteigen, so die Vision. „Industrie 4.0“ ist seitdem in Shenzhen und in ganz China in aller Munde – dahinter verbirgt sich die Verzahnung der digitalen Vernetzung mit der Fertigungsindustrie. Bis 2025, so das Regierungsziel, sollen 70 Prozent der in China genutzten Elektrofahrzeuge, Roboter und Hochtechnologieprodukte auf heimischem Boden hergestellt werden. Und an keinem Ort in China wird dieser Masterplan schon so konsequent verwirklicht wie in Shenzhen.