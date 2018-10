Einzelhandel Amazons Wettbewerber schaffen die Kassierer längst ab

Willkommen im Supermarkt der Zukunft. Einen Supermarkt, den Amazon unter großer Aufmerksamkeit als Amazon Go im Dezember 2016 vorgestellt hat und Anfang des kommenden Jahres nun wirklich ans Laufen bringen will. Einen Supermarkt, den allerdings der chinesische Konzern Alibaba bereits knapp 70 Mal eröffnet hat und in den kommenden fünf Jahren noch 2000 weitere in Betrieb nehmen will. Alibabas Standbein im stationären Handel heißt Hema. Mit der niederländischen Handelskette teilt die aber lediglich den Namen.

Wer sich eine Vorstellung davon verschaffen will, was Amazon in Zukunft vorhaben könnte mit Amazon Go und den Filialen der im Juni 2017 übernommenen Kette Whole Foods, braucht nicht mehr orakeln - die internationalen Wettbewerber sind schon so weit.