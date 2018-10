„Für eine harmonische Entwicklung“ Wie China seine Bürger trackt – und Unternehmen davon profitieren

„Das Ziel ist, eine gute soziale Ordnung und eine harmonische Entwicklung zu schaffen“, sagt Guo Tao, ein IT-Experte in Peking und Unterstützer des Projekts. Wer nicht in „Pornografie, Gewalt und politische Opposition“ verwickelt sei, habe nichts zu befürchten. Meinungsumfragen in China haben ergeben, dass viele Bürgerinnen und Bürger das System als Verbesserung in ihrem Leben betrachten. Es schaffe mehr Transparenz in einem Land, das seit Jahrzehnten von Kaderwillkür geprägt ist, lautet eines der Argumente.