„Für eine harmonische Entwicklung“ Wie China seine Bürger trackt – und Unternehmen davon profitieren

Dass die KI-Start-ups sich vor Geldgebern kaum retten können, haben sie vor allem ihrem wichtigsten Kunden zu verdanken: Dem chinesischen Staat, der den Firmen mit seinen Aufträgen traumhafte Wachstumsaussichten verschafft. Schon heute wachen Tausende intelligente Kameras über Kreuzungen und in U-Bahnstationen der chinesischen Hauptstadt und erfassen alles, was an ihnen vorbeiläuft oder -fährt. Im ganzen Land hängen derzeit um die 180 Millionen Überwachungskameras. 2020 sollen es nach einigen Schätzungen mehr als 600 Millionen sein.