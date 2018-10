Handelskrieg mit China Warum die USA den Kürzeren ziehen werden

Neben den Unterschieden in der reinen Bevölkerungszahl gibt es zudem große Unterschiede in der Einkommensentwicklung zwischen Millennials in Asien und den USA, heißt es in einem Strategiereport der US-Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR). So verdient nur etwa die Hälfte der nach 1980 geborenen Einwohner in den USA heute inflationsbereinigt mehr als ihre Eltern. Ganz anders in Asien. Dort verdient nahezu jeder Millennial heute mehr als seine Eltern. Das beeinflusse Psychologie, Lebensweise und Konsumverhalten beträchtlich, so die KKR-Autoren. Dadurch veränderten sich die Konsumgewohnheiten chinesischer Millennials wesentlich dynamischer als im Westen. Der chinesische Fahrdienst Didi etwa brauchte nur drei Jahre um eine Marktdurchdringung von 50 Prozent zu erreichen. Das hat Uber in den USA nach sieben Jahren noch nicht erreicht. Vier Jahre brauchte der Bezahldienst Alipay für das Erreichen dieser Marke. In den USA liegt auch ApplePay noch unter dieser Marke.