Handelskrieg mit China Warum die USA den Kürzeren ziehen werden

Nun lässt sich an dieser Rechnung natürlich einwenden, dass es schon einen gewissen Unterschied gibt zwischen dem Verkauf von Gütern in den USA, die in China hergestellt wurden und Verkäufen in China von dortigen Niederlassungen amerikanischer Unternehmen. Wenn chinesische Unternehmen und multinationale Unternehmen Waren in die USA verkaufen, entstehen Beschäftigung und Einkommen in China und nicht in den USA. Das gleiche passiert, wenn die Tochtergesellschaften von US-Konzernen in China an chinesische Konsumenten verkaufen. Auch dann entstehen Arbeitsplätze und Einkommen in China und nicht in den USA.