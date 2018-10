Hastor-Ausstieg „Ein echter Segen für Grammer“

Die Hastor wollten sich mit den deutschen Autokonzernen anlegen und ihnen bessere Preise abtrotzen. Aber ihr Unternehmen Prevent hat gerade keinen sehr guten Lauf in Deutschland. Meinen Sie, die Hastors erreichen ihre Ziele noch in Deutschland?

Als Marktbeobachter würde ich sagen, dass Prevent wird wohl seine Ziele in Deutschland nicht erreichen wird. Dass ist auch die Einschätzung, die ich höre, wenn ich mit großen Kunden von Grammer spreche.



Wie sehen ihre persönlichen Pläne nach diesen gravierenden Veränderungen bei Grammer aus? Bleiben sie an Bord?

Herr Wang legt großen Wert, darauf dass ich an Bord bleibe. Die Amtsperiode des gesamten Aufsichtsrats geht bis Mai 2020. So lange möchte auch ich bleiben und wir werden alle in bewährter Konstellation zusammenarbeiten können. Was danach kommt, ist später zu entscheiden.