Hier funktioniert es schon Was Deutschland bei der Mobilität von China lernen kann

Allein Marktführer Didi Chuxing vermittelt 25 Millionen Fahrten pro Tag in China. Bezahlt wird automatisch per App, die die Kunden entweder mit ihrer Bankkarte oder mit ihrem mobilen Bezahldienst verknüpfen können. Verlässt der Kunde das Auto, wird die Summe automatisch abgebucht. Durch die Apps ist das Heranwinken von Taxis in Chinas Großstädten zur Ausnahme geworden, weil auch die Taxifahrer die Buchungen per Handy bevorzugen. Ist die Nachfrage beispielsweise zu hoch, sehen die Kunden, wie viele Menschen vor ihnen in der digitalen Warteschlange warten. Wer nicht warten will, kann dem Fahrer vorab Trinkgeld zahlen. Dieses schlagen sie dann direkt auf die Rechnung und ziehen den Zahlungswilligen in der Schlange vor.