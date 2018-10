Hier funktioniert es schon Was Deutschland bei der Mobilität von China lernen kann

Shanghai zählt rund 11 Millionen Fahrten pro Tag in der U-Bahn. Pro Fahrt zahlen die Fahrgäste meist zwischen drei und fünf Kuai, umgerechnet 40 bis 70 Cent. Über die Hälfte der Bewohner entscheiden sich für die U-Bahn anstelle des eigenen Autos oder des Busses. Laut offiziellen Angaben hat die U-Bahn eine Pünktlichkeitsrate von 99,82 Prozent. In der Rush-Hour fahren die Bahnen fast im Minutentakt. Bezahlt werden kann nicht nur mit Bargeld und Bankkarten, sondern auch per App. Wer online bezahlt, bekommt einen QR-Code – also einen viereckigen Strichcode – aufs Handy geschickt, der am Eingang der Metro wie das Ticket oder die Metrokarte gescannt werden kann.

In über 40 Städten im Land wird im Moment an neuen U-Bahnlinien gegraben. In mehr als der Hälfte der Städte handelt es sich um die erste Linie. 264 Milliarden Euro stellt die chinesische Zentralregierung für die Bauten zur Verfügung. Dazu kommen lokale Geldtöpfe. Gebaut wird nur in Städten mit einer Einwohnerzahl von mehr als drei Millionen Menschen.



Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz für Züge ist mit 20.000 Kilometern inzwischen das größte der Welt. Bis 2030 soll es um weitere 10.000 Kilometer wachsen. Die 1350 Kilometer lange Zugstrecke von Peking nach Shanghai schafft der chinesische Schnellzug in viereinhalb Stunden.