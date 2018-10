Internationaler Handel Warum Putin den Schulterschluss mit China sucht

Dass die Eisenbahninfrastruktur derzeit wieder auf der Prioritätenliste Moskaus hochgerückt ist, dürfte auch westliche Konzerne freuen, die an den beiden wichtigsten Lokomotivenherstellern des Landes beteiligt sind. Denn die geplanten Investitionen werden längst nicht nur dem Streckennetz zugutekommen, sondern den ohnehin schon großen Erneuerungsbedarf bei der Technik weiter anheizen. Immerhin beträgt das Durchschnittsalter der Triebwagen im russischen Güterverkehr satte 27 Jahre. So hat das Moskauer Institut für Probleme der Natürlichen Monopole errechnet, dass die Eisenbahn in den kommenden zehn Jahren etwa 4000 neue Loks benötigt, um die Zielvorgaben der Regierung in Sachen Schnelligkeit und Gütervolumen zu erfüllen. Kostenpunkt: umgerechnet etwa acht Milliarden Euro. Den russischen Markt teilen sich die Transmash Holding, an der der französische Konzern Alstom beteiligt ist, und Uralloko, ein Joint Venture von Siemens und der russischen Sinara Group. Transmash hatte bereits im Frühjahr einen Auftrag für 300 Loks im Wert von 1,7 Milliarden Euro an Land gezogen. Beide Unternehmen wollen zudem ihre Eisenbahnsparte demnächst fusionieren.