IWF-Herbsttagung Die Party ist vorbei

Aber auch in Europa ist die Lage nicht gerade rosig. Nach Griechenland bereitet nun das viel größere Italien Sorgen. Die Regierung in Rom scheint wenig interessiert daran, den hoch defizitären Staatshaushalt sanieren zu wollen. Am liebsten würde die dortige Rechtsregierung die anderen Europäer und insbesondere die Deutschen durch eine Vergemeinschaftung ihrer Schulden mitverhaften. Für Bundesfinanzminister Scholz kommt dies jedoch genauso wenig in die Tüte wie zuvor für seinen Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble.



Für Scholz ist die Reise nach Bali nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es stehen ernste und wahrscheinlich frustrierende Gespräche für den Minister auf dem Programm. Tatsächlich hat der SPD-Politiker in den vergangenen Tagen mehrfach erwogen, nicht zur Herbsttagung zu fliegen – wegen der schwierigen Erdbebenlage. Und als der Regierungs-Airbus A340-300 in der Nacht zum Donnerstag gerade Thailand überflog und die Erde vor der Küste von Bali bebte, gab es an Bord kurzzeitig die Überlegung, nach Singapur auszuweichen. Doch nun ist Scholz auf Bali und in einem Gesprächsmarathon mit seinen Amtskollegen aus aller Welt. Zumindest ist er hier weit weg von den Querelen der Bundespolitik und seiner desolaten SPD.