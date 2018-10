Jamal Khashoggi Wie der technologische Fortschritt Demokratie auffrisst

Und da sind die USA; (noch) eine westlich-liberale Demokratie zwar, die aber auch von ihren wirtschaftlichen Vorzeige-Beispielen ausgehöhlt wird. Die Versprechen der Macher aus dem Silicon Valley, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sind längst als Farce entzaubert. Legendär ist die Ansage des Facebook-Investors und Milliardärs Peter Thiel, Wettbewerb sei nur etwas für Loser. Sein Zögling Mark Zuckerberg konnte oder wollte nicht erkennen, welche Dynamik eine global vernetzte Plattform mit über zwei Milliarden Nutzerinnen und Nutzern entfalten kann. Noch nie wurde ein Unternehmenschef so wenig seiner Verantwortung gerecht. Denn Hass und Zwiespalt und Lügen wurden in dem größten sozialen Netzwerk der Welt nicht nur in den USA bei politischen Wahlen gezielt eingesetzt – und damit der Populismus genährt. Der philippinische Präsident und Hardliner Rodrigo Duterte nutzte Facebook meisterlich, um die Macht zu ergreifen und seine Gegner ins Abseits zu drängen. In Brasilien warnen NGOs und Journalistinnen und Journalisten längst davor, dass der populistische Präsidentschaftsanwärter Jair Messias Bolsonaro dank der sozialen Netzwerke zur größten Bedrohung der hart erkämpften, jungen Demokratie in Brasilien werden dürfte. Und UN-Experten machen das soziale Netzwerk sogar für die Vertreibung der Rohingya in Myanmar mitverantwortlich. Hassreden und Aufruf zur Gewalt seien ungefiltert und allgegenwärtig vorhanden.