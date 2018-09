JD.com mischt Alibaba auf Wie Chinas Online-Handel das Shoppen revolutioniert

Liu begann seine Karriere als Geschäftsmann schon vor über 20 Jahren. Damals mietete er in Peking von seinen Ersparnissen eine Reihe kleiner Läden, in denen er vor allem Elektronik-Artikel verkaufte. Die Expansion schritt voran, doch dann zwang die in China grassierende Infektionskrankheit SARS den jungen Unternehmer dazu, seine Geschäfte über Wochen dicht zu machen.



Aus der Krise ein Geschäftsmodell gemacht



Die Stadt versuchte durch die Schließung von Schulen, Restaurants und zahlreicher Firmen die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Liu reagierte prompt und fing an, seine Waren über Internet-Foren zu verkaufen. Kurze Zeit später ging die Website JD.com an den Start. Das „J“ wählte Liu aus dem Vornamen seiner damaligen Freundin „Jing“. Das „D“ für „Dong“, einer Abkürzung seines eigenen chinesischen Vornamens.